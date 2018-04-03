Медицина

17:30 03.04.2018

Профильный комитет рады поддержал прошлогодний проект постановления об увольнении Супрун

Профильный комитет рады поддержал прошлогодний проект постановления об увольнении Супрун

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал зарегистрированный в январе 2017 года проект постановления об увольнении и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в комитете, на заседании во вторник депутаты поддержали проект постановления №5642, зарегистрированный 16 января 2017 года депутатами Игорем Шурмой и Александром Вилкулом, о признании работы У.Супрун неудовлетворительной и обращении в Кабмин об увольнении ее с должности.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, депутаты считают недостаточной работу У.Супрун по проведению закупок лекарственных средств за средства бюджета.

В свою очередь пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что и.о. министра здравоохранения и ее заместители отчитались перед Комитетом по вопросам здравоохранения о проделанной работе.

"2017 стал годом начала системных и долгожданных изменений в сфере здравоохранения: принят закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", который внедряет национальное медицинское страхование - оплату государством медицинских услуг, которые были предоставлены конкретному пациенту", - отмечает Минздрав.

В ведомстве напомнили, что в 2017 году правительство утвердило план мероприятий по реализации Концепции реформы финансирования системы здравоохранения на период до 2020 года, была создана электронная система здравоохранения, пересмотрены унифицированные клинические протоколы и списки самых распространенных медицинских состояний, упрощены требования к ведению бумажной отчетности в учреждениях здравоохранения.

"В прошлом году Минздрав активно работал над созданием эффективной системы общественного здоровья, одобрена Стратегия обеспечения устойчивого ответа на эпидемии туберкулеза и ВИЧ-инфекции/СПИДа на период до 2020 года, усовершенствовано качество эпидемиологического надзора, введены современные инструменты реагирования на чрезвычайные происшествия", - напомнил Минздрав.

Кроме того, ведомство акцентирует внимание на том, что одним из приоритетных направлений его работы было повышение уровня доступности лекарственных средств.

"С апреля 2017 года действует правительственная программа "Доступные лекарства", которая является ярким примером децентрализации. Программа имеет положительную динамику: увеличивается количество пациентов, которые пользуются программой, аптечных учреждений, производителей и количества препаратов", - уточнил Минздрав.

В настоящее время в программу "Доступные лекарства" включены 239 торговых названий, из них 47 отпускаются полностью безоплатно. В 2017 году возмещено более 13,9 млн рецептов.

"Надеемся на дальнейшую поддержку народных депутатов в реализации изменений в здравоохранении", - подчеркивает Минздрав.

Как сообщалось, в январе 2017 года народные депутаты А.Вилкул и И.Шурма (фракция "Оппозиционный блок") зарегистрировали проект постановления об увольнении и.о. министра здравоохранения У.Супрун.

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