Медицина

16:57 03.04.2018

Пять украинских военных отправятся на лечение в Бельгию - Минобороны

Пять украинских военных отправятся на лечение в Бельгию - Минобороны

Первые трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, получившие ранения на востоке страны во время боевых действий, вскоре отбудут для прохождения лечения в Брюссель (Бельгия), всего на лечение в эту страну отправят пять участников АТО.

"Нашим защитникам будет оказана квалифицированная медицинская помощь лучшими бельгийскими специалистами. Срок лечения будет определяться индивидуально для каждого", - сообщается на странице Министерства обороны Украины в Фейсбуке во вторник.

Согласно сообщению, отбор проводила бельгийская сторона в декабре 2017 года. По результатам были отобраны пять военнослужащих - участников АТО, получивших ранения в ходе выполнения задач.

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Интерфакс-Украина
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