Индийские фармкомпании прогнозируют рост продаж в Украине до 30% в 2018г

Объем продаж индийских лекарственных средств в Украине в 2018 году в денежном выражении может вырасти до 30%, прогнозируют индийские фармацевтические производители.

"Мы планируем прирост продаж порядка 30% и рассчитываем, что 2018-й станет урожайным годом: планируем вывести на рынок от восьми до 10 препаратов", - сообщила представитель компании Organosyn Ltd. Светлана Сичкарь в ходе "круглого стола" в агентстве "Интерфакс-Украина", комментируя планы компании на текущий год.

На подобный рост в денежном выражении рассчитывает и фармкомпания Dr. Reddy's, сказал ее представитель Раджив Наяк.

При этом он уточнил, что в 2018 году компания выведет на украинский фармрынок шесть новых препаратов, четыре из них – для лечения онкологических заболеваний.

По предположению представителя компании Euro Lifecare Санджив Бхагата, в целом в 2018 году выручка от продаж в Украине индийской фармпродукции может вырасти на 20-25%.

В свою очередь, президент Ассоциации индийских фармацевтических производителей IPMA доктор Менон У.П.Р. выразил надежду на положительные изменения в сфере украинского нормативно-правового поля.

"Мы (ассоциация – ИФ) активно участвуем в обсуждении редакций некоторых нормативно-правовых документов, правил, которые, надеемся, положительно скажутся на нашей деятельности в стране", – сказал он.

Как сообщила директор по маркетингу компании "Бизнес Кредит" Елена Карчевская, Индия как страна-производитель по объемам аптечных продаж в натуральном выражении в 2017 году заняла 3-е место после Украины и Германии, в денежном (в национальной валюте) – 4-е после Украины, Германии и Великобритании.

В частности, объем продаж препаратов индийского производства на украинском рынке составил 3,43 млрд грн - 5% от объема продаж всей аптечной розницы (68,3 млрд грн). При этом 91% дохода индийским фармпроизводителям приносят лексредства, остальное приходится на БАДы, косметику, санитарно-гигиенические изделия, а также на изделия медицинского назначения.

Как уточнила Е.Карчевская, в структуре продаж индийских лекарств в упаковках антибиотики составили 21%, препараты для нервной системы и костно-мышечной системы - по 19%, медикаменты для респираторных заболеваний и сердечных – 13% и 5% соответственно, другие препараты - 10%.

По данным доктора Менон У.П.Р., в настоящее время на украинском рынке представлены все индийские транснациональные компании.

IPMA (Indian Pharmaceutical Manufacturer’s Association) объединяет индийские фармацевтические компании-производители, которые соответствуют международным стандартам: US FDA (США), UK MHRA (Великобритания), МСС (Южная Африка), TGA (Австралия), WHO GMP (ВОЗ), GMP (Украина). Среди компаний-членов IPMA – Euro Lifecare Ltd, Dr. Reddy's Laboratories ltd, Macleods Pharmaceutical Limited LL, Organosyn Ltd. и пр.