Медицина

07:05 02.04.2018

Cтартует первый этап медреформы – кампания по выбору врача первичной медпомощи

Cтартует первый этап медреформы – кампания по выбору врача первичной медпомощи

В понедельник в Украине стартует кампания по выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи", которая станет первым етапом медицинской реформы.

Согласно сообщениям Министерства здравоохранения, в рамках кампании украинцы будут подписывать декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром. На основе этих деклараций пациент будет закреплен за конкретным врачом, а врач будет получать  оплату в зависимости от количества подписавших с ним декларацию пациентов. Начисление оплаты по новым принципам начнется с 1 июля. В Минздраве прогнозирует, что со стартом медреформы доходы семейных врачей, терапевтов и педиатров существенно вырастут.

Вместе с тем, Минздрав предупреждает, что терапевт может обслуживать до 2 тыс. пациентов, семейный врач - 1,8 тыс., педиатр - 900. Данные нормативы просчитаны исходя из средней действующей загрузки участковых врачей. При этом Минздрав предупреждает, что семейному врачу или терапевту не нужно будет ежемесячно принимать всех пациентов, которые подписали с ним декларацию.

Для подписания декларации пациенты должны выбрать врача в любом медицинском учреждении, которое оказывает первичную медицинскую помощь, не обязательно по месту жительства.

Вместе с тем, Минздрав обращает внимание, что подписание деклараций будет возможно только в тех медучреждениях, которые присоединились к реформе. Такие медучреждения будут брендированы соответствующей наклейкой с тексом "Тут можно выбрать своего врача". Эта наклейка свидетельствует, что медучреждение подключено к системе электронного здравоохранения ehealth.gov.ua

Для подписания декларации пациенты должны иметь с собой паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, на который будет прислан подтверждающий код. Для детей до 14 лет необходимо свидетельство о рождении ребенка.

В медучреждении пациенты должны обратиться в регистратуру, а уполномоченный работник медучреждения – работник регистратуры, медсестра или врач введет данные пациента в электронную систему. На мобильный поступит СМС с кодом, который нужно будет сообщить работнику медучреждения.

Минздрав предупреждает, что для подписания декларации не нужно заполнять никаких бумажных бланков или заявлений. Декларации будут распечатываться из системы после введения данных конкретного пациента. Пациент должен подписать два распечатанных экземпляра, один которых остается в медучреждении, а второй – у пациента.

Сотрудник медучреждения подтвердит декларацию электронной подписью и отправит ее в электронную систему.

После подписания декларации Национальная служба здоровья будет направлять деньги за ведение конкретного пациента конкретному врачу.

Вместе с тем, Минздрав обращается с просьбой информировать о случаях отказа в подписании декларации или о нарушениях порядка их подписания.

Ведомство отмечает, что кампания по подписанию декларации с семейным врачом не имеет сроков окончания, поэтому нет необходимости подписывать декларации в первые дни или недели кампании.

Вместе с тем, ведомство рекомендует не откладывать подписание декларации надолго, чтобы иметь возможность подписать декларацию с врачом, которому доверяет пациент.

Кроме того, Минздрав напоминает, что оказание первичной медицинской помощи остается безоплатным.

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