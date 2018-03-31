Медицина

09:14 31.03.2018

Минюст зарегистрировал Нацслужбу здоровья

Минюст зарегистрировал Нацслужбу здоровья

Национальная служба здоровья Украины зарегистрирована в Министерстве юстиции как центральный орган исполнительной власти, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на своем веб-сайте.

"Национальная служба здоровья сегодня зарегистрирована в Министерстве юстиции как центральный орган исполнительной власти", - отмечается в сообщении.

Следующим шагом в развитии НСЗУ является создание структуры и подбор команды НСЗУ, а также подготовка к заключению договоров с медицинскими учреждениями, что должно быть сделано до июня, на который запланировано начало подписания договоров с учреждениями первичной медицинской помощи.

Как сообщалось, решение о создании НСЗУ, которая будет реализовать политику в сфере государственных финансовых гарантий медобслуживания населения и исполнять функции национального заказчика медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий, было принято правительством 27 декабря 2017 года.

7 февраля 2018 года Кабинет министров принял решение о проведении конкурса на должность главы НСЗУ.

27 февраля победителем конкурса на должность главы НСЗУ определен заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития ООО "Isida-IVF" Олег Петренко. Его результат составил 14,64 балла.

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