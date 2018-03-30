Медицина

15:48 30.03.2018

Нацперечень не блокирует закупки лекарств по региональным программам – замминистра здравоохранения

Нацперечень не блокирует закупки лекарств по региональным программам – замминистра здравоохранения

Национальный перечень основных лекарственных средств не блокирует в областях закупку препаратов по региональным программам, заявил заместитель министра здравоохранения Роман Илык в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Утверждение о том, что Национальный перечень блокирует региональные программы по закупке лекарств, не соответствует действительности. Каждый регион имеет право закупать лекарства по региональным программам", - сказал он.

Р.Илык отметил, что существовавший ранее механизм закупки на региональном уровне был неэффективным на протяжении многих лет из-за высоких цен на препараты, затягивания тендеров, подготовки тендерной документации под конкретного участника. При этом часть препаратов не имела доказанной эффективности.

В свою очередь механизм первоначального 100% обеспечения лексредствами из Национального перечня позволит максимально эффективно использовать бюджетные средства для закупки самых необходимых для пациентов препаратов с доказанной эффективностью.

Замминистра также отметил необходимость закрепить отдельной статьей объем средств из государственной субвенции на закупку лекарств местными бюджетами. "Нам необходимо сделать так, чтобы средства, выделенные на закупку медикаментов были закреплены (в государственной субвенции - ИФ) отдельной статьей, как заработная плата или энергоносители, над чем работает сегодня Министерство здравоохранения совместно с Министерством финансов", - сказал Р.Илык.

Как сообщалось, в марте 2017 года Кабинет министров Украины утвердил новый Национальный перечень основных лекарственных средств, а также ряд изменений в некоторые нормативно-правовые акты, одно из которых обязывает медучреждения, которые частично или полностью финансируются за средства государственного или местного бюджетов изначально закупать препараты из перечня. После покрытия 100% потребности медучреждений в препаратах из перечня, возможна закупка медикаментов не включенных в него. Данная норма вступила в силу в Украине с 1 января 2018 года.

Ранее министерство здравоохранения Украины сообщало о том, что ряд медицинскпих учреждений нарушает норму, в соответствии с которой они должны изначально на 100% закрыть потребность в препаратах, необходимых учреждению из Национального перечня основных лекарственных средств,

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

АМКУ намерен урегулировать проблему необоснованного объединения в один лот лекарств при проведении бюджетных закупок

Международные закупки лекарств не дискредитировали отечественного производител

Подписание договоров по закупке лекарств и медизделий за средства госбюджета 2018г начнется в апреле

АПАУ инициирует увеличение розничной надбавки для программы "Доступные лекарства" до 20-25%

Слишком "широкие" лоты при бюджетных закупках лекарств в регионах не позволяют принять участие в торгах производителям – Тева

Семи сотрудникам "Охматдета" сообщили о подозрении в присвоении лекарств на 8 млн грн

ГЭЦ Минздрава с 23 апреля повысит стоимость экспертизы материалов лексредств

Раде предлагают закрепить за Минздравом проверку текстов рекламы лекарств

Кабмин обязал медучреждения использовать в первую очередь препараты с наименьшим сроком годности

Пациенты просят внести лекарства от глаукомы в программу "Доступные лекарства"

ПОСЛЕДНЕЕ

Комиссия Минздрава признала работу ректора НМУ Амосовой неудовлетворительной

Более 20 бойцов из одной из частей Нацгвардии на Житомирщине заболели корью

Новый препарат для детей с аутизмом зарегистрирован в Украине по упрощенной процедуре

Товарооборот между Украиной и Индией в 2017г вырос на 18,8%

Институт рака закупил услуги и товары в обход ProZorro на 10 млн грн

В Одесской области младенец скончался от "свиного" гриппа

Около 1 тыс. медицинских учреждений уже подключены к eHealth

Кабмин назначил главой Нацслужбы здоровья замгендиректора частной клиники Isida-IVF Петренко

Медреформа даст результаты в ближайшие годы, надеется Гройсман

Кабмин принял ряд решений для реализации медреформы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА