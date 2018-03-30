АМКУ намерен урегулировать проблему необоснованного объединения в один лот лекарств при проведении бюджетных закупок

Антимонопольный комитет Украины намерен урегулировать проблему необоснованного объединения в один лот лекарственных средств при проведении закупок за средства бюджета, сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Светлана Панаиотиди.

"Проблему обоснованности сочетания в одном лоте большого перечня лекарственных средств знают все, кто принимает участие в публичных закупках. Для решения этого вопроса, сегодня предоставили Министерству здравоохранения и Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) обязательные для рассмотрения рекомендации", - написала она на своей странице в сети Facebook.

Агентству "Интерфакс-Украина" С.Панаиотиди уточнила, что речь идет о необоснованном объединении в один лот лекарственных средств, что не позволяет участвовать в торгах производителям.

"Ни о какой экономии речь не идет, так как заходят (на торги - ИФ) только дистрибьюторы. Если бы зашел производитель, цена по каким-то позициям может быть ниже до 20%", - сказала она.

Вместе с тем С.Панаиодити отметила, что необоснованное дробление лотов может вывести закупки в категорию "допороговых", которые могут проходить вне системы ProZorro.

Госуполномоченный АМКУ прогнозирует, что решение порядок определения предмета закупки лекарственных средств может быть усовершенствован в течение нескольких месяцев.