Институт рака закупил услуги и товары в обход ProZorro на 10 млн грн

Национальный институт рака (НИР) закупил в конце 2017 года товаров и услуг в обход системы электронных государственных закупок ProZorro у связанных между собой компаний на общую сумму 10 млн грн, сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК) в своем пресс-релизе.

В период с 19 по 26 декабря институтом было подписано 13 договоров, восемь из них – с компанией ООО "Деснет" на общую сумму 3,4 млн грн, два договора с компанией ООО "Диз Мер" на сумму 3,5 млн грн, а также договора с ФОП Е.Пасичник еще на 3 млн грн.

Так, 19 декабря 2017 года институт подписал шесть договоров с "Десент" на закупку пакетов программного обеспечения (ПО) для работы с графиками и изображениями, управления материально-техническими ресурсами, планирования времени и офисного ПО, для учета времени и/или человеческих ресурсов, а также пакеты коммуникационного и медицинского ПО. Пять договоров были заключены на сумму 199,990 тыс. грн каждый, еще один – на 190,890 тыс. грн.

"Закупки "дробятся" на несколько, чтобы не проводить открытые конкурентные торги, а купить товары или услуги напрямую у своих поставщиков. Яркий пример - закупки на сумму 199, 990 тыс. грн, когда необходимый порог для проведения тендера составляет 200 тыс.", – цитирует пресс-служба слова юриста центра Юрия Гермашева.

Кроме того, 21 декабря с этой же компанией институт подписал еще два договора на 1,488 млн грн и 1,016 млн грн на строительство информационных сетей и систем для реализации программы "Внедрение медицинской информационной системы в национальном институте рака".

В этот день также были подписаны договора с ООО "Диз Мер" на 1,459 млн грн и 1,456 млн грн по внедрению медицинских информационных систем (МИС) в хирургическом и клиническом корпусах института.

"Интересно, что компания "Деснет" связана с "Диз Мер", у которой институт покупал компьютеры. Так, при описании компании "Диз Мер" упоминается сайт компании "Деснет", - отметили в ЦПК.

В центре также отметили, что за средства, выделенные Кабинетом министров Украины на автоматизацию ряда помещений института, должны были обеспечить он-лайн системы для реестров пациентов и препаратов.

"Общий бюджет НИР на закупку лекарств и медицинских изделий в 2018 году составил 120 млн грн, еще 168 млн грн предусмотрено на строительство корпусов, несмотря на то, что в прошлом году институт отдал часть своих помещений под частный диагностический центр", - отметили в ЦПК.

В настоящее время агентство "Интерфакс-Украина" ожидает комментарий от Национального института рака.