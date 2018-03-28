Подписание договоров по закупке лекарств и медизделий за средства госбюджета 2018г начнется в апреле

Кабинет министров Украины утвердил первую часть номенклатуры лекарств и медицинских изделий, подлежащих закупке международными организациями за средства государственного бюджета 2018 года. Подписание контрактов Минздрава с международными организациями начнется в апреле.

"В этом году мы даем рекордно ранний старт закупкам лекарств за средства 2018 года через специализированные организации. Сегодня принимаем номенклатуры по девяти направлениям", – отметила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в ходе заседания правительства в среду.

Как уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, впервые с 2014 года удалось выровнять график закупочного процесса. Формирование перечней препаратов и медизделий началось еще в ноябре 2017 года, а утверждение постановления состоялось на семь месяцев раньше, чем в 2015 году.

"Уже в апреле начнется подписание контрактов с международными организациями", - отмечено в сообщении.

На заседании были утверждены перечни препаратов для лечения детей с нанизмом разного происхождения, граждан с болезнью Гоше, мукополисахаридозом и гемофилией.

Также утверждена закупка расходных материалов для лечения пациентов методом перинатального диализа, материалов для определения уровня глюкозы в крови.

Кроме того, правительство утвердило закупку иммуноглобулина для предотвращения гемолитической болезни у новорожденных, медикаментов и мелкого лабораторного инвентаря для лечения бесплодия у женщин при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, а также контрацептивов для женщин с тяжелыми заболеваниями.

"Утвержденный в постановлении перечень и количество лекарственных средств и медицинских изделий ложатся в основу технического задания для международных специализированных организаций, которые будут осуществлять закупки. Параллельно с этим начинается процесс отбора международных организаций", – отметили в Минздраве.

Как сообщалось, в 2015 году Минздрав передал трем международным организациям - Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), ПРООН и британскому закупочному агентству Crown Agents – право закупки лекарств по 12 государственным программам за средства госбюджета-2015 на общую сумму более 2,197 млрд грн.

В марте 2018 года Кабмин внес некоторые изменения в постановление о государственных закупках лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН) через международные специализированные организации. В частности, правительство уточнило, что решение о выборе специализированных организаций, которые осуществляют закупки, принимается и утверждается Министерством здравоохранения в соответствии с критериями, определенными постановлением (№622).