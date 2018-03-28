Медреформа даст результаты в ближайшие годы, надеется Гройсман

Премьер министр Украины Владимир Гройсман надеется, что процесс реформирования системы здравоохранения даст результаты уже в ближайшие годы.

"Мы только начали делать ее (медицинскую реформу – ИФ), я знаю, что нам нужны годы для построения качественной системы здравоохранения. Этим занимаются развитые страны десятилетиями. Считаю, что за три-пять лет мы ситуацию изменим. Уже в следующем году ситуация должна улучшиться ", – сказал он на заседания правительства в среду.

Премьер в очередной раз акцентировал внимание на том, что медреформа не предусматривает оплату пациентом медицинских услуг.

"Наоборот, мы хотим сделать так, чтобы люди не платили. Люди сегодня платят, вчера платили, год назад платили. Мы хотим это изменить и изменим. Я понимаю, что в процессе развития этой системы, возможно, будет некоторый дискомфорт, не все может быть просто. Важно, чтобы мы с пониманием и терпением отнеслись к этому вопросу, и мы с вами получим качественную новую систему", – сказал он.

При этом В.Гройсман подчеркнул ответственность местных органов власти за реализацию медреформы.