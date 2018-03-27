Медицина

13:12 27.03.2018

В партии "Наш край" заявляют о рисках срыва медреформы в Украине

В партии "Наш край" заявляют о рисках срыва медреформы в Украине

В рамках проводимой в Украине медицинской реформы необходимо увеличить переходный период и провести информационную кампанию, чтобы избежать огромных очередей при подписании деклараций с врачами, заявляет сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак.

"Украинцев заставляют выбирать врача быстро и вслепую. Людей будут ожидать огромные очереди, чтобы подписать договор. А так как компьютеров в поликлиниках в основном нет, договоры будут подписываться часами. Это создаст огромные очереди и хаос", - сказал А.Мазурчак во вторник.

По его словам, ошибки в реформе создают потенциальные конфликты между пациентами и врачами. "Отсутствие норм обслуживания пациентов и желание врачей работать в городах, где проживает больше пациентов, – все это может привести к конфликтам между пациентом и врачом", – уверен сопредседатель партии.

В связи с этим "Наш край" требует от Минздрава обезопасить пациентов от недоработок реформы. "Следует увеличить срок переходного периода и усилить информационную кампанию. Должны быть подготовлены помещения, создана база данных врачей с указанием их опыта и квалификации. Во-вторых, нужно провести масштабную компьютеризацию медицинских учреждений на всех уровнях. В-третьих, только после компьютеризации и курсов повышения квалификации врачей должен быть внедрен электронный документооборот. В-четвертых, следует ускорить создание Национальной службы здоровья, которая должна распределять огромный медицинский бюджет. Сегодня у нее есть только руководитель", – сказал А.Мазурчак.

По его словам, партия "Наш край" требует от правительства при реализации медреформы защитить права пациентов. "Мы будем собирать факты отказов от подписания соглашений, случаи нарушения прав пациента и врача. Медицинская система должна работать в интересах граждан, а не чиновников. Реформы для людей, а не люди для реформ", – резюмировал А.Мазурчак.

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