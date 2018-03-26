Медицина

18:04 26.03.2018

Киевский онкоцентр в 2017г пролечил более 30 тыс. пациентов

Киевский онкоцентр в 2017г пролечил более 30 тыс. пациентов

Киевский городской клинический онкологический центр в 2017 году обслужил 31,677 тыс. больных, что на 7,6% больше, чем в 2016, сообщила пресс-служба медучреждения.

Как отмечено в сообщении, по результатам заседания медицинский совет онкоцентра утвердил план улучшения качества оказания медицинской помощи на 2018 год.

Киевский городской клинический онкологических центр (КГКОЦ, Онкоцентр) был создан в 1947 году. В состав КГКОЦ входит первый в Украине Центр ядерной медицины, основными задачами которого является проведение ранней диагностики онкологических заболеваний с внедрением ПЭТ-технологий и лечение современными методами лучевой терапии.

В составе онкоцентра - 25 клинико-диагностических отделений. В онкоцентре ежегодно получают квалифицированную медицинскую помощь около 30 тыс. пациентов, выполняется более 7 тыс. хирургических операций, примерно 4 тыс. пациентов проходят курс химиотерапии и более 4 тыс. - лучевой терапии.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минздрав будет оспаривать возобновление Амосовой в должности ректора

Забастовка в НМУ им.Богомольца: министерство здравоохранения Украины призывает не срывать учебный процесс

В Киеве пять человек заболели острой кишечной инфекцией после употребления суши

Глава Харьковской ОГА инициирует на ближайшей сессии облсовета выделение финансирования на разработку проекта нового онкоцентра

В Киеве на карантин закрыты 119 школ

В Киеве из-за гриппа и ОРВИ 20 школ приостановили занятия

КГГА планирует реконструировать одну из горбольниц под больницу скорой помощи "Правобережная"

За пять дней в Киеве от кори были вакцинированы почти 11 тыс. детей

КГГА: В Киеве зафиксировано 66 случаев заболевания корью

Киевляне смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе

ПОСЛЕДНЕЕ

Слишком "широкие" лоты при бюджетных закупках лекарств в регионах не позволяют принять участие в торгах производителям – Тева

Поставщик медуслуг будет получать оплату согласно ежемесячным отчетам НСЗУ

Семи сотрудникам "Охматдета" сообщили о подозрении в присвоении лекарств на 8 млн грн

Счетная палата констатирует отсутствие эффективного контроля над применением 7% ставки НДС на импортные лекарства и медизделия

Экономический стимул подписывать декларации с пациентами у врачей появится с июля

Минздрав перенес отчет ректора НМУ Амосовой на следующую неделю из-за ее болезни

GSK вслед за Reckitt Benckiser отказалась от покупки подразделения безрецептурных препаратов Phizer

ГЭЦ Минздрава с 23 апреля повысит стоимость экспертизы материалов лексредств

Новая программа противодействия туберкулезу может быть утверждена правительством в апреле

Житель Харьковщины заболел малярией после поездки в Конго и Уганду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА