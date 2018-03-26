Медицина

13:27 26.03.2018

Поставщик медуслуг будет получать оплату согласно ежемесячным отчетам НСЗУ

Поставщик медуслуг будет получать оплату согласно ежемесячным отчетам НСЗУ

 Поставщик медицинских услуг будет получать за них оплату согласно ежемесячным отчетам, которые он будет подавать Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

Это предусмотрено порядком заключения договора о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий, проект которого обнародован на сайте Министерства здравоохранения для общественного обсуждения.

Договора о медобслуживании населения по программе госгарантий медобслуживания населения будут заключаться между поставщиками медицинских услуг и НСЗУ через электронную систему здравоохранения (eHealth).

Типовая форма такого договора будет предусматривать приложение для первичной медицинской помощи. Основной текст договора о медицинском обслуживании населения будет типовым, в то время как особенности отдельных договоров будут также определяться в приложениях к договорам.

В частности, приложение о специальных условиях договора о предоставлении медицинских услуг, связанных с первичной медицинской помощью (ПМП), будет определять максимальную нагрузку на врачей первичного звена по их специализации, стандарты которых должна соблюдать работник медучреждения при исполнении договора, сумму оплаты медицинских услуг.

Для заказа медуслуг для населения НСЗУ будет публиковать на официальном сайте объявление, в котором будет содержаться перечень услуг, которые будут заказаны, и основные требования к их поставщикам.

После публикации объявления поставщик медуслуг, который желает заключить договор с НСЗУ, должен подать заявку на заключение договора с приложениями.

В случае принятия решения о соответствии представленной заявки требованиям, содержащимся в объявлении, НСЗУ уведомляет о намерении заключить договор с указанием объема заказа медицинских услуг, соответствующем предоставителю медицинских услуг.

После согласования условий договора он будет заключен в электронной форме eHealth. После подписания договора (электронными подписями сторон) он будет опубликован на сайте НСЗУ.

Согласно условиям договора, поставщиков услуг обязан ежемесячно подавать отчеты НСЗУ об объеме предоставленных по договору услуг и согласно информации, содержащейся в таких отчетах, получать оплату за предоставленные медицинские услуги.

Как сообщалось, в октябре 2017 года парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который внедряет принцип финансирования "деньги за пациентом".

Решение о создании НСЗУ, которая будет реализовать политику в сфере государственных финансовых гарантий медобслуживания населения и выполнять функции национального заказчика медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий в рамках реализации медицинской реформы, было принято правительством 27 декабря 2017 года.

27 февраля 2018 года победителем конкурса на должность главы НСЗУ стал заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития клиники Isida-IVF Олег Петренко.

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