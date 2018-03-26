Медицина

12:56 26.03.2018

Семи сотрудникам "Охматдета" сообщили о подозрении в присвоении лекарств на 8 млн грн

Семи сотрудникам "Охматдета" сообщили о подозрении в присвоении лекарств на 8 млн грн

Киевская местная прокуратура №10 объявила семерым сотрудникам Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" о подозрении по фактам присвоения лекарственных средств на сумму около 8 млн грн.

Как сообщает в понедельник прокуратура г.Киева, досудебным расследованием установлено, что заведующая аптечным складом "Охматдета" путем злоупотребления своим служебным положением в период с 2012 по 2015 годы присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн грн.

Кроме того, прокуратура сообщила о подозрении 6 старшим медицинским сестрам отделений "Охматдета", которые будучи материально ответственными лицами, направили в свою пользу лекарственные средства на общую сумму около 5 млн грн.

По результатам предварительного расследования заведующему аптечным складом НДСБ "Охматдет" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Шестерым старшим медсестрам "Охматдета" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2,3,4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается.

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Интерфакс-Украина
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