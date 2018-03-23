Экономический стимул подписывать декларации с пациентами у врачей появится с июля

Врачи первичных медицинских учреждений после их автономизации получат экономический стимул к подписанию декларации с пациентами, заявил советник и.о. министра здравоохранения Александр Ябчанка на брифинге в пятницу.

Он отметил, что после того как район, город или объединенная территориальная громада автономизирует свои учреждения первичной медицинской помощи, за ту часть населения, которая уже подписала декларации с врачами, медучреждения будут получать средства по более высокой тарификации.

"За ту часть, с которой учреждение не подписало договора, оно все равно базово будет получать средства, но за ту часть пациентов, которые уже подписали декларацию с врачом, учреждение будет получать средства по соответствующей капитации. Соответственно, это экономический стимул подписывать декларации и переходить на новую модель финансирования", - сказал он.

Кроме того, А.Ябчанка отметил, что стимул как можно скорее подписать декларацию возникнет и у пациента.

"Пациент поймет, что с лучшим врачом декларации уже подписаны, соответственно, он уже не сможет его выбрать, поскольку тот уже наберет свои 2 тыс. деклараций (с пациентами – ИФ). Таким образом, появится стимул для пациента", - сказал он.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сообщил, что доход семейного врача, педиатра и терапевта уже с июля будет зависеть от количества пациентов, которые подписали с ним документ.

При этом он акцентировал, что вхождение медучреждений первичной медпомощи в реформу должна обеспечить местная власть.

"Мы ожидаем, что местная власть позаботится, чтобы у людей была возможность выбрать своих врачей. Для этого на местах должны быть созданы очень простые условия, чтобы учреждения первичной помощи были подключены к электронной системе здравоохранения. На местах знают, как это делать, мы давали соответствующие инструкции и очень надеемся, что они до апреля будут выполнены", - сказал замминистра.

Как сообщалось, автономизация учреждения первичной медпомощи является обязательной для его присоединения к медицинской реформе, поскольку только статус коммунального некоммерческого предприятия позволит ему сотрудничать с заказчиком услуг – Национальной службой здоровья Украины. При этом медучреждения должны присоединяться к реформе одновременно – целым районом, городом или объединенной территориальной громадой. Это обусловлено тем, что медицинская субвенция перечисляется местному бюджету и, соответственно, может быть заменена для целого бюджета, а не для отдельного учреждения.

Кампания по выбору врача начнется в апреле. Местные советы обязаны до 1 июля 2018 года принять решение об автономизации учреждений первичной медицинской помощи.