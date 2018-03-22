Медицина

17:25 22.03.2018

ГЭЦ Минздрава с 23 апреля повысит стоимость экспертизы материалов лексредств

ГЭЦ Минздрава с 23 апреля повысит стоимость экспертизы материалов лексредств

 Государственный экспертный центр (ГЭЦ) при Министерстве здравоохранения Украины с 23 апреля повысит стоимость услуг по проведению экспертизы материалов лекарственных средств, направляемых на государственную регистрацию или перерегистрацию, а также материалов по внесению изменений в регистрационные документы.

Как сообщается на сайте ведомства, стоимость услуг изменяется с целью выполнения рекомендаций отчета о соответствии процедуры госрегистрации препаратов в Украине законодательству ЕС, разработанных в рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также исходя из минимальной заработной платы в размере 3,723тыс. грн.

Стоимость регистрации лекарственного средства и иммунобиологического препарата (полное досье) с апреля составит 117 тыс. грн, его перерегистрации – 43,2 тыс. грн.

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