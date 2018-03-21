Медицина

15:31 21.03.2018

Кабмин внес изменения в постановление о международных закупках лексредств

Кабмин внес изменения в постановление о международных закупках лексредств

Кабинет министров Украины на заседании в среду внес некоторые изменения в постановление о государственных закупках лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН) через международные специализированные организации (№ 622 от 22 июля 2015 года).

Согласно тексту постановления, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", правительство, в частности, уточнило, что решение о выборе специализированных организаций, которые осуществляют закупки, принимается и утверждается Министерством здравоохранения в соответствии с критериями, определенными постановлением (№622).

В пояснительной записке к документу отмечено, что в предыдущей редакции постановления отсутствовал четкий механизм принятия решения о выборе специализированных организаций.

Новая реакция предоставляет Минздраву "возможность установить четкий и прозрачный механизм принятия соответствующего решения, что приведет к оптимизации закупочного процесса", отмечено в сопроводительных документах.

Кроме того, в рамках гармонизации законодательства Украины с нормами ЕС в сфере техрегулирования, в постановлении, регулирующем международные закупки, термин "изделия медицинского назначения" заменяется на "медицинские изделия". Помимо этого, уточняется, что сопровождение лексредств и медизделий по всей территории Украины осуществляется госпредприятиями Минздрава, которые обеспечены необходимыми производственными мощностями.

"Предлагается установить требования к государственными предприятиям Министерства здравоохранения Украины относительно наличия производственных мощностей, что обусловлено спецификой логистических услуг при поставке лекарств и медикаментов", отмечено в записке.

Как сообщалось, согласно выводам Счетной палаты по результатам проведения аудита эффективности международных закупок лекарств и ИМН, отсутствие объективности при выборе специализированных организаций является одним из недостатков международных закупок.

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