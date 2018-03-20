Медицина

15:25 20.03.2018

Утвержден порядок формирования сети первичной медпомощи в сельской местности

Утвержден порядок формирования сети первичной медпомощи в сельской местности

Документ, утверждающий порядок формирования способных сетей предоставления первичной медицинской помощи (ПМП), создает нормативно-правовую основу для принятия планов развития сети "первички" в сельской местности.

Совместным приказом Министерства здравоохранения Украины и Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (178/24) определен механизм и условия формирования сетей ПМП, критерии разработки и утверждения их планов, а также типология мест предоставления первичной медпомощи.

Среди критериев – способность удовлетворить спрос населения на ПМП, которая определяется на основе социально-демографического состава населения, текущих и прогнозированных показателей природного и миграционного движения, а также показателей заболеваемости.

Предельная мощность места предоставления ПМП в среднем составляет четыре визита одного пациента в год, нагрузка на одну рабочую смену – 24 посещения, при этом 30% визитов не должны требовать привлечения врача – медпомощь может быть оказана средним медперсоналом.

Доступность учреждения ПМП определяется наличием транспорта общего пользования и соответствующих маршрутов, физической доступностью для людей с инвалидностью, удобным графиком работы.

Среди критериев также возможность взаимодействия лиц, предоставляющих ПМП с целью обеспечения доступности населения к услугам.

Как отметил Минздрав на своем сайте, даже если в населенном пункте нет кабинета врача или амбулатории, то они должны быть расположены таким образом, чтобы врач при необходимости смог быстро добраться к пациенту. Именно для таких случаев предусмотрено наличие у врачей служебного транспорта, утверждают в ведомстве.

В министерстве также отметили, что районы и объединенные территориальные общины уже начали подготовку планов. После утверждения на областном уровне и согласования с министерством, руководить процессом будет Минрегион.

Как сообщалось, порядок формирования сети был вынесен на общественное обсуждение в начале 2018 года.

В ноябре 2017 года Верховная Рада во втором чтении и в целом проголосовала за президентский законопроект (№7117) о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности, предусматривающий развитие телемедицины, строительство около 4 тыс. современных амбулаторий.

Изменения в бюджет Украины 2017 года предусматривают выделение 4 млрд грн для мероприятий, направленных на развитие медицины в сельской местности, госбюджет на 2018 год – еще 1 млрд грн.

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