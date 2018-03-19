Медицина

16:08 19.03.2018

"Фармак" планирует в 2018г вдвое увеличить мощности по производству таблетированных препаратов

"Фармак" планирует в 2018г вдвое увеличить мощности по производству таблетированных препаратов

ПАО "Фармак" планирует в 2018 году вдвое увеличить мощности по производству таблетированных препаратов – до 3 млрд дозированных единиц в год, сообщила глава Наблюдательного совета компании Филя Жебровская.

"В 2018 году будет завершен проект "Твердые лекарственные формы № 2". Новый производственный участок реализуется на базе немецкого и итальянского технологического оборудования. После введения его в эксплуатацию наши совокупные мощности по производству таблетированных лекарственных средств должны вырасти вдвое - до 3 млрд дозированных единиц в год", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ф.Жебровская также сообщила, что "Фармак" начали строительство и концептуальный проект нового производства жидких асептических лекарственных средств.

"Это уже будет третье такое производство на "Фармаке" - первое мы сдали в 2001 году, в 2010 - второе, но сегодня мы снова почувствовали нехватку таких высокотехнологичных мощностей. Корпус будет завершен в 2018 году, а в 2019 году начнется монтаж технологического оборудования", - сказала она.

Как сообщалось, ПАО "Фармак" по итогам 2017 года "Фармак" увеличил объем продаж на розничном фармацевтическом рынке на 21% в денежном выражении.

ПАО "Фармак" - украинский производитель лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж.

"Фармак" экспортирует продукцию в 20 стран мира, в портфеле компании 220 продуктовых досье. Ежегодно Компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и в соответствии с мировыми стандартами: ISO, GMP. Ежегодно компания проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий. Собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года в ПАО "Фармак" работает собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в г. Шостка плановой мощностью 100 тонн субстанций в год.

Полный текст интервью читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

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