"Фармак" сменил исполнительного директора

ПАО "Фармак" уволило исполнительного директора Августина Дубничку и назначило исполнять эти обязанности Владимира Костюка, который в настоящее время занимает должность операционного директора, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" глава наблюдательного совета ПАО Филя Жебровская.

"С 16 марта компанию покинул исполнительный директор Августин Дубничка. Такое решение он принял по семейным обстоятельствам. И мы оказались перед выбором нового исполнительного директора. У нас есть кандидат, которого мы много лет готовили к этому - Владимир Костюк. Сейчас он занимает должность операционного директора", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ф.Жебровская отметила, что В.Костюк прошел в компании "большой путь от простого экономиста, возглавлял несколько подразделений компаний, в частности развивал информационные технологии, проходил стажировку в производственном департаменте, возглавлял цеха, участвовал в проведении клинических исследований препаратов производства ПАО "Фармак" в Европе, Канаде и США".

"Мы поставили перед ним ряд задач. Если он сможет решить их за полгода и его решение нас удовлетворят, мы его назначим. Пока же он будет исполняющим обязанности исполнительного директора. Это серьезные изменения в структуре управления, но, я думаю, мы справимся, и наши решения будут эффективными", - сказала глава НС "Фармак".

Ф.Жебровская отметила, что "Фармак" сохраняет стратегические планы по увеличению доли экспорта.

"Мы сохраняем нашу стратегию. Мы надеялись, что сотрудничество с менеджером из Европы, которым был А.Дубничка, ускорит наше присутствие на европейском рынке. Но понимаем, что на европейский рынок за один день не выходят. Мы это осознаем и продолжаем работу в этом направлении", - подчеркнула глава НС "Фармак".

ПАО "Фармак" - украинский производитель лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж.

"Фармак" экспортирует продукцию в 20 стран мира, в портфеле компании 220 продуктовых досье. Ежегодно Компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и в соответствии с мировыми стандартами: ISO, GMP. Ежегодно компания проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий. Собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года в ПАО "Фармак" работает собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в г. Шостка плановой мощностью 100 тонн субстанций в год.

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