Медицина

16:05 19.03.2018

"Фармак" сменил исполнительного директора

"Фармак" сменил исполнительного директора

ПАО "Фармак" уволило исполнительного директора Августина Дубничку и назначило исполнять эти обязанности Владимира Костюка, который в настоящее время занимает должность операционного директора, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" глава наблюдательного совета ПАО Филя Жебровская.

"С 16 марта компанию покинул исполнительный директор Августин Дубничка. Такое решение он принял по семейным обстоятельствам. И мы оказались перед выбором нового исполнительного директора. У нас есть кандидат, которого мы много лет готовили к этому - Владимир Костюк. Сейчас он занимает должность операционного директора", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ф.Жебровская отметила, что В.Костюк прошел в компании "большой путь от простого экономиста, возглавлял несколько подразделений компаний, в частности развивал информационные технологии, проходил стажировку в производственном департаменте, возглавлял цеха, участвовал в проведении клинических исследований препаратов производства ПАО "Фармак" в Европе, Канаде и США".

"Мы поставили перед ним ряд задач. Если он сможет решить их за полгода и его решение нас удовлетворят, мы его назначим. Пока же он будет исполняющим обязанности исполнительного директора. Это серьезные изменения в структуре управления, но, я думаю, мы справимся, и наши решения будут эффективными", - сказала глава НС "Фармак".

Ф.Жебровская отметила, что "Фармак" сохраняет стратегические планы по увеличению доли экспорта.

"Мы сохраняем нашу стратегию. Мы надеялись, что сотрудничество с менеджером из Европы, которым был А.Дубничка, ускорит наше присутствие на европейском рынке. Но понимаем, что на европейский рынок за один день не выходят. Мы это осознаем и продолжаем работу в этом направлении", - подчеркнула глава НС "Фармак".

ПАО "Фармак" - украинский производитель лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж.

"Фармак" экспортирует продукцию в 20 стран мира, в портфеле компании 220 продуктовых досье. Ежегодно Компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и в соответствии с мировыми стандартами: ISO, GMP. Ежегодно компания проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий. Собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года в ПАО "Фармак" работает собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в г. Шостка плановой мощностью 100 тонн субстанций в год.

Полный текст интервью читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Программу реимбурсации "Доступные лекарства" нужно развивать – глава НС "Фармак"

"Фармак" планирует в 2018г вдвое увеличить мощности по производству таблетированных препаратов

"Фармак" в 2017г увеличил долю экспорта до 25,2% в общем объеме продаж

"Фармак" вошел в ТОП-100 украинских налогоплательщиков за 2017 год

Регуляторный орган Хорватии подтвердил соответствие производства "Фармак" требованиям GMP

"Фармак" в 2017г вывел на рынок 21 продукт

"Фармак" рассчитывает нарастить аптечные продажи своих препаратов в 2018г на 18% в денежном выражении

"Фармак" реализует 7 проектов благодаря участию в международных выставках

Фармкомпания "Фармак" с 2012 г. провела 22 исследования биоэквивалентности для 19 препаратов

Эффективность программы "Доступные лекарства" можно будет оценить в начале 2018 г. – мнение

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацперечень лекарственных средств оставляет много вопросов – Жебровская

Определен победитель конкурса на должность гендиректора "Электронное здоровье"

Медучреждения для успешной автономизации должны объективно подсчитать свой бюджет с учетом всех затрат

Раде предлагают закрепить за Минздравом проверку текстов рекламы лекарств

Заболеваемость туберкулезом в Украине в 2017г снизилась на 5%

Гройсман о появлении "третьего пола" в меданкетах: Я абсолютно традиционных взглядов

Гройсман просит Супрун встретиться с фракциями Рады для ответа на интересующие их вопросы

В больнице умер военнослужащий, раненный вблизи Водяного 10 марта

Украине необходимо наработать четкий процесс автономизации медучреждений

Запаноукраинский детский медцентр получил гемоанализатор для онкобольных детей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА