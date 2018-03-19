Медицина

16:04 19.03.2018

"Фармак" в 2017г увеличил долю экспорта до 25,2% в общем объеме продаж

"Фармак" в 2017г увеличил долю экспорта до 25,2% в общем объеме продаж

ПАО "Фармак" по итогам 2017 года увеличило долю экспорта до 25,2% в общем объеме продаж, сообщила глава Наблюдательного совета компании Филя Жебровская.

"Я довольна теми шагами, которые делает компания для развития нашего экспортного потенциала. Если 2016 год мы закончили с долей экспорта в наших продажах 24,7% (в денежном выражении), то в 2017 году экспорт составил 25,2%, а в 2018 году мы запланировали уже 27%", - сказал она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ф.Жебровская отметила, что компания планирует к 2020 году довести долю экспорта в общем объеме продаж до 40%, "оставаясь в то же время лидером на фармацевтическом рынке Украины".

Она также сообщила, что "Фармак" разрабатывает досье, "ориентируясь на европейский рынок".

"В течение первого квартала этого года на европейскую регистрацию должны быть переданы три новых препарата. Для нас это очень важно", - подчеркнула Ф.Жебровская.

Всего компания по итогам 2017 года увеличила объем продаж на розничном фармацевтическом рынке на 21% в денежном выражении.

ПАО "Фармак" - украинский производитель лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж.

"Фармак" экспортирует продукцию в 20 стран мира, в портфеле компании 220 продуктовых досье. Ежегодно компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и в соответствии с мировыми стандартами: ISO, GMP. Ежегодно компания проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий. Собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года в ПАО "Фармак" работает собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в г. Шостка плановой мощностью 100 тонн субстанций в год.

Полный текст интервью читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

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