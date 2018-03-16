Медицина

13:46 16.03.2018

Заболеваемость туберкулезом в Украине в 2017г снизилась на 5%

Заболеваемость туберкулезом в Украине в 2017г снизилась на 5%

Заболеваемость туберкулезом (ТБ) в Украине в 2017 году снизилась на 5,5% по сравнению с 2016 годом, сообщил Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины на своем сайте.

Так, в прошлом году было зарегистрировано 21,9 тыс. первичных случаев заболевания против 23,2 тыс. в 2016 году.

"Сейчас мы (Украина - ИФ) опережаем мировую тенденцию по снижению (1,5%) заболеваемостью туберкулезом", – уточнили в центре.

В тоже время, по данным Всемирной организации здравоохранения около 20% случаев ТБ в Украине остаются недовыявленными.

Кроме того, заболеваемость ТБ в Украине по-прежнему в 10 раз превышает показатели соседних странах. В европейском регионе Украина занимает второе место по распространенности мультирезистентного туберкулеза (МРТБ), как среди повторных случаев заболевания, так и первичных.

На протяжении последних 10 лет тенденцию к росту демонстрирует также заболеваемость туберкулезом в сочетании с ВИЧ. Часть коинфекции в структуре первичных случаев туберкулеза и рецидивов составляет 20% - таким образом, каждый пятый больной туберкулезом является ВИЧ-инфицированным, отмечается в сообщении.

"В течение последних лет снижается смертность от туберкулеза - на 8-10% ежегодно. Это маркер благоприятного прогноза относительно эпидемиологического состояния заболеваемостью ТБ", - отмечено в сообщении.

Ежегодно в стране от туберкулеза умирает около 4 тыс. человек.

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Интерфакс-Украина
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