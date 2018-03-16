Медицина

10:56 16.03.2018

Гройсман просит Супрун встретиться с фракциями Рады для ответа на интересующие их вопросы

Гройсман просит Супрун встретиться с фракциями Рады для ответа на интересующие их вопросы

Премьер-министр Украина Владимир Гройсман просит исполняющую обязанности министра здравоохранения Уляну Супрун встретиться с фракциями Верховной Рады для предоставления им ответов на интересующие вопросы.

"Пожалуйста, встретьтесь с фракциями, дайте ответы на вопросы, которые есть сегодня у коллег. А вас, коллеги, я прошу, давайте вместе менять систему здравоохранения", - сказал премьер в ходе часа вопросов к правительству, отвечая на обращения депутатов отменить решение о назначении У.Супрун и.о. министра.

Кроме того, В.Гройсман подчеркнул, что как только коалиция определится с кадровым вопросом по Минздраву, он внесет в Раду кандидатуру на министра.

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Интерфакс-Украина
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