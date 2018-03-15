В больнице умер военнослужащий, раненный вблизи Водяного 10 марта

В Днепре в областной клинической больнице им.Мечникова умер украинский военнослужащий Национальной гвардии Украины, получивший ранение вблизи поселка Водяное под Мариуполем.

"14 марта в областной клинической больнице им.Мечникова в городе Днепр от полученного пулевого ранения в голову, не приходя в сознание, умер военнослужащий Национальной гвардии Украины Марк Гудзовский", - сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины в четверг.

В МВД отмечают, что Марк Гудзовский получил ранение 10 марта 2018 года во время выполнения боевого задания вблизи поселка Водяное под Мариуполем.