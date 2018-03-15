Запаноукраинский детский медцентр получил гемоанализатор для онкобольных детей

Западноукраинский специализированный детский медицинский центр (Львов) получил иммунохимический гемоанализатор Architect i1000sr Proсessing module стоимостью 3 млн грн, необходимый для определения уровня химиопрепаратов у онкобольных детей, сообщила пресс-служба мобильного оператора "Киевстар".

Аппарат приобрели и установили благотворительные фонды "Таблеточки" и "Крылья надежды" совместно с "Киевстар".

Как отмечается в пресс-релизе, до настоящего времени такой гемоанализатор был только в Национальной детской специализированной больнице (НДСБ) "Охматдет" (Киев).

"К сожалению, очень многие дети в Украине нуждаются в лечении и иммунохимических обследованиях. Ежегодно мы регистрируем около 1 тыс. новых маленьких онкобольных по всей стране. Стоимость лечения также поражает: в среднем от 300 тыс. грн на одного ребенка", - цитирует пресс-служба главврача центра Андрея Синюты.

Стоимость годовой потребности в реагентах для оборудования составляет 460 тыс. грн.