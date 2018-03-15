Медицина

15:48 15.03.2018

Запаноукраинский детский медцентр получил гемоанализатор для онкобольных детей

Запаноукраинский детский медцентр получил гемоанализатор для онкобольных детей

Западноукраинский специализированный детский медицинский центр (Львов) получил иммунохимический гемоанализатор Architect i1000sr Proсessing module стоимостью 3 млн грн, необходимый для определения уровня химиопрепаратов у онкобольных детей, сообщила пресс-служба мобильного оператора "Киевстар".

Аппарат приобрели и установили благотворительные фонды "Таблеточки" и "Крылья надежды" совместно с "Киевстар".

Как отмечается в пресс-релизе, до настоящего времени такой гемоанализатор был только в Национальной детской специализированной больнице (НДСБ) "Охматдет" (Киев).

"К сожалению, очень многие дети в Украине нуждаются в лечении и иммунохимических обследованиях. Ежегодно мы регистрируем около 1 тыс. новых маленьких онкобольных по всей стране. Стоимость лечения также поражает: в среднем от 300 тыс. грн на одного ребенка", - цитирует пресс-служба главврача центра Андрея Синюты.

Стоимость годовой потребности в реагентах для оборудования составляет 460 тыс. грн.

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Интерфакс-Украина
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