Кабмин утвердил порядок использования средств для финподдержки объединений лиц с инвалидностью

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки общественных объединений инвалидов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", данное решение было принято на заседании правительства в среду.

Согласно порядку, главным распорядителем средств будет Министерство социальной политики, а распорядителем нижнего уровня – Фонд социальной защиты инвалидов.

Получателями данных средств будут всеукраинские общественные объединения лиц с инвалидностью и их союзы, которые внесены в реестр общественных объединений, а также предприятия и организации непроизводственной сферы, которые направляют такие средства на содержание своих социально-культурных подразделений.

Для получения средств общественные организации должны будут подать в Фонд соцзащиты инвалидов до 30 мая заявление с пакетом документов.