Комитет Рады по здравоохранению поддержал изменения в законодательство по трансплантации

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал во втором чтении доработанный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по здравоохранению, трансплантации органов и других анатомических материалов человеку (№ 2386а-1).

Такое решение комитет принял на заседании во вторник.

Законопроект, в частности, предусматривает "презумпцию несогласия".

Так, согласно ему, для использования органов для трансплантации после смерти человек при жизни должен оставить соответствующее разрешение.

Комитет будет инициировать включение данного законопроекта в повестку дня сессии Верховной Рады.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 апреля 2016 года приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно трансплантации органов и других анатомических материалов человека (№2386а-1), предусматривающий презумпцию несогласия на трансплантацию.

В сентябре 2017 года Министерство здравоохранения поддержало этот законопроект, разработанный парламентским комитетом по вопросам здравоохранения, а также заявило о планах в 2018 году начать пилотный проект по трансплантации почки от неродственного трупного донора, на что в проекте государственного бюджета предусмотрено 112 млн грн.

Пилотный проект реализуется в пяти регионах Украины - Запорожье, Днепре, Харькове, Львове, Одессе и в Киеве.