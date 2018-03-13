Минздрав предлагает увеличить порог, определяющий категорию размера наркотического средства, прекурсора, психотропного вещества

Министерство здравоохранения Украины инициирует увеличение предельного объема, определяющего размер наркотического средства, прекурсора, психотропного вещества как "небольшой", "большой" и "особо большой".

Соответствующий проект документа о внесении изменений в приказ № 188 от 1 августа 2000 года относительно увеличения предельного объема некоторых наркотиков, прекурсоров и психотропных веществ обнародован на сайте ведомства.

Предлагаемые изменения касаются увеличения предельных размеров декстропропоксифена, канабиса, его смолы и экстракта, героина, кокаина, методона, морфина, ацетилированного опиума, кодеина, дионина, концентрата из маковой соломки, опия, пиритрамида, фентанила, тримеперидина.

Кроме того, изменения касаются трех психотропных веществ.

Согласно пояснительной записке к проекту, в Украине объем наркотического средства, прекурсора и психотропного вещества, по которому их размер квалифицируется как "небольшой", "большой" или "особенно большой" в настоящее время значительно ниже по сравнению с данными Международного комитета контроля за наркотиками ООН (МККН ООН), размерами, определенными в других странах, а также результатами определения средних суточных доз потребления в Украине.

Так, заниженные небольшие размеры наркотических средств, способствуют привлечению к уголовной ответственности не столько дилеров и организаторов наркобизнеса, сколько потребителей наркотиков, которые требуют медицинской, психологической и социальной помощи, отметили в ведомстве.

Такой подход фактически усилил латентность оборота наркотических средств и не уменьшил его масштабы, а также приводит к неоправданному увеличению количества осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта.

Проект приказа разрабатывался в соответствии с рекомендациями МККН ООН.