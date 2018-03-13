Медицина

13:27 13.03.2018

Минздрав предлагает увеличить порог, определяющий категорию размера наркотического средства, прекурсора, психотропного вещества

Минздрав предлагает увеличить порог, определяющий категорию размера наркотического средства, прекурсора, психотропного вещества

Министерство здравоохранения Украины инициирует увеличение предельного объема, определяющего размер наркотического средства, прекурсора, психотропного вещества как "небольшой", "большой" и "особо большой".

Соответствующий проект документа о внесении изменений в приказ № 188 от 1 августа 2000 года относительно увеличения предельного объема некоторых наркотиков, прекурсоров и психотропных веществ обнародован на сайте ведомства.

Предлагаемые изменения касаются увеличения предельных размеров декстропропоксифена, канабиса, его смолы и экстракта, героина, кокаина, методона, морфина, ацетилированного опиума, кодеина, дионина, концентрата из маковой соломки, опия, пиритрамида, фентанила, тримеперидина.

Кроме того, изменения касаются трех психотропных веществ.

Согласно пояснительной записке к проекту, в Украине объем наркотического средства, прекурсора и психотропного вещества, по которому их размер квалифицируется как "небольшой", "большой" или "особенно большой" в настоящее время значительно ниже по сравнению с данными Международного комитета контроля за наркотиками ООН (МККН ООН), размерами, определенными в других странах, а также результатами определения средних суточных доз потребления в Украине.

Так, заниженные небольшие размеры наркотических средств, способствуют привлечению к уголовной ответственности не столько дилеров и организаторов наркобизнеса, сколько потребителей наркотиков, которые требуют медицинской, психологической и социальной помощи, отметили в ведомстве.

Такой подход фактически усилил латентность оборота наркотических средств и не уменьшил его масштабы, а также приводит к неоправданному увеличению количества осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта.

Проект приказа разрабатывался в соответствии с рекомендациями МККН ООН.

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