Медицина

17:22 12.03.2018

Кабмин обязал медучреждения использовать в первую очередь препараты с наименьшим сроком годности

Кабмин обязал медучреждения использовать в первую очередь препараты с наименьшим сроком годности

Кабинет министров Украины обязал медицинские учреждения в первую очередь использовать лекарственные средства с наименьшим сроком годности.

Соответствующее постановление №123 о внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения централизованных мероприятий по здравоохранению, обнародовано на правительственном сайте.

Согласно документу, в случае прогнозированной невозможности использовать препараты и ИМН, структурные подразделения здравоохранения или медучреждения не менее чем за пять месяцев до завершения срока годности (либо когда оставшийся срок годности составляет не менее 30% от общего) инициируют перераспределение препаратов и изделий.

Кроме того, документ также предусматривает создание буферного резерва вакцин и возможность для медучреждений и структурных подразделений здравоохранения самостоятельно в случае необходимости перераспределять товары и услуги.

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