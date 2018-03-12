Кабмин обязал медучреждения использовать в первую очередь препараты с наименьшим сроком годности

Кабинет министров Украины обязал медицинские учреждения в первую очередь использовать лекарственные средства с наименьшим сроком годности.

Соответствующее постановление №123 о внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения централизованных мероприятий по здравоохранению, обнародовано на правительственном сайте.

Согласно документу, в случае прогнозированной невозможности использовать препараты и ИМН, структурные подразделения здравоохранения или медучреждения не менее чем за пять месяцев до завершения срока годности (либо когда оставшийся срок годности составляет не менее 30% от общего) инициируют перераспределение препаратов и изделий.

Кроме того, документ также предусматривает создание буферного резерва вакцин и возможность для медучреждений и структурных подразделений здравоохранения самостоятельно в случае необходимости перераспределять товары и услуги.