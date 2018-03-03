Медицина

16:54 03.03.2018

Гослекслужба отменила запрет на использование серии болгарской вакцины БЦЖ

Гослекслужба отменила запрет на использование серии болгарской вакцины БЦЖ

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на реализацию и применение серии БЦЖ-вакцины ("Вакцина БЦЖ, лиофилизированная") производства BB-NCIPD Ltd. (Болгария), изданный ранее из-за информации о летальном случае после иммунизации.

Соответствующий документ, обнародованный на сайте ведомства 3 марта, принят на основании заключений региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятное событие об отсутствии причинно-следственных связей между летальным случаем и применением препарата.

Как сообщалось, Гослекслужба распорядилась временно запретить реализацию и применение иммунобиологического препарата (серия № 297) на основании информации о смерти ребенка в Сумской области после вакцинации.

Ранее Министерство здравоохранения Украины уточняло, что в том же учреждении, в котором умер ребенок в один и тот же день и из одного и того же флакона было вакцинировано еще 10 детей – у всех детей в период после введения вакцины жалобы отсутствуют.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гослекслужба временно запретила серию "Новокаин-Дарница" из-за информации о летальном случае

Гослекслужба временно запретила использование болгарской БЦЖ-вакцины

Объем ввезенных в Украину фальсифицированных серий лекарств составляет менее 1%

Госреестр медтехники и изделий медназначения останется в свободном доступе на сайте Гослекслужбы

Закупка вакцин будет осуществляться с учетом создания 25%-го буферного запаса

Гослекслужба запустит онлайн-подачу оригинал-макетов упаковок лекарств

Около 2 тыс. доз вакцин от кори поставлено в Закарпатскую область

ЕБА надеется на создание единой базы данных ГЭЦ и Гослекслужбы

ЮНИСЕФ поставит в срочном порядке вакцины от кори в Украину в конце февраля

Одесской области не хватает 12 тыс. доз вакцины от кори

ПОСЛЕДНЕЕ

Гослекслужба запретила серию антибиотика производства "Лехим-Харьков"

Медучреждения не обязаны закупать 100% препаратов по Нацперечню сразу на весь год

Спасатели в Харьковской области помогли 5 бригадам "скорой помощи"

Минздрав аннулировал лицензию столичного медучреждения из-за незадекларированных территорий

Минздрав будет оспаривать возобновление Амосовой в должности ректора

Смерть ребенка в Сумской области после иммунизации не связана с вакциной БЦЖ – Минздрав

Минздрав отменил регистрацию индийского препарата для лечения ВИЧ/СПИДа с действующим веществом "лопинавир/ритонавир"

Нардепы и медики просят Кабмин предусмотреть средства на закупку имплантов для лечения пороков сердца детей

"Запорожсталь" приобрела оборудование для местной детской больницы

Ужесточение требований к фармимпортерам может привести к приостановке поставок некоторых групп лекарств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА