Гослекслужба отменила запрет на использование серии болгарской вакцины БЦЖ

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на реализацию и применение серии БЦЖ-вакцины ("Вакцина БЦЖ, лиофилизированная") производства BB-NCIPD Ltd. (Болгария), изданный ранее из-за информации о летальном случае после иммунизации.

Соответствующий документ, обнародованный на сайте ведомства 3 марта, принят на основании заключений региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятное событие об отсутствии причинно-следственных связей между летальным случаем и применением препарата.

Как сообщалось, Гослекслужба распорядилась временно запретить реализацию и применение иммунобиологического препарата (серия № 297) на основании информации о смерти ребенка в Сумской области после вакцинации.

Ранее Министерство здравоохранения Украины уточняло, что в том же учреждении, в котором умер ребенок в один и тот же день и из одного и того же флакона было вакцинировано еще 10 детей – у всех детей в период после введения вакцины жалобы отсутствуют.