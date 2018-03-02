Медицина

18:02 02.03.2018

Смерть ребенка в Сумской области после иммунизации не связана с вакциной БЦЖ – Минздрав

Смерть ребенка в Сумской области, которая произошла после иммунизации не связана с вакциной БЦЖ, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками должна отменить распоряжение о временном запрете на реализацию и использование вакцины от туберкулеза серии №297 производства BB-NCIPD Ltd. (Болгария), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Сегодня региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятное событие после иммунизации предоставила результаты расследования смерти ребенка в Сумской области. Выводы подтверждают, что смерть ребенка не связана с прививкой против туберкулеза", – утверждают в министерстве.

В сообщении отмечено, что в том же учреждении, в котором умер ребенок в один и тот же день и из одного и того же флакона было вакцинировано еще 10 детей – у всех детей в период после введения вакцины жалобы отсутствуют.

Болгарская вакцина серии 297, на которую Гослекслужба издала запрет после смерти ребенка, была поставлена в Украину Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в сентябре 2017 года. По состоянию на начало февраля было использовано 59,1 тыс. доз, в Сумской области – 6,8 тыс. доз. Срок ее пригодности истекает в конце февраля 2020 года.

Как сообщалось, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) распорядилась временно запретить реализацию и применение БЦЖ-вакцины серии № 297 из-за сообщения территориального органа службы в сумской области "о случае неблагоприятного события после иммунизации (летальный случай)"

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минздрав отменил регистрацию индийского препарата для лечения ВИЧ/СПИДа с действующим веществом "лопинавир/ритонавир"

Минздрав намерен разъяснить медучреждениям принципы закупок лекарств по Нацперечню

Буферный запас вакцин будет закуплен единожды, будет обновляться из новых поставок

Минздрав разработал положение о совете общественного контроля при НСЗУ

Минздрав планирует начать работу с главой НСЗУ в четверг

Объявлен новый конкурс на должности глав трех директоратов при Минздраве

Профильный комитет Рады обратится к премьеру для разрешения конфликта между Минздравом и НМУ

Супрун расценивает забастовку медуниверситета Богомольца как саботаж учебного процесса

Забастовка в НМУ им.Богомольца: министерство здравоохранения Украины призывает не срывать учебный процесс

Минздрав распределил ряд медизделий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, закупленных за госбюджет 2016г

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардепы и медики просят Кабмин предусмотреть средства на закупку имплантов для лечения пороков сердца детей

"Запорожсталь" приобрела оборудование для местной детской больницы

Ужесточение требований к фармимпортерам может привести к приостановке поставок некоторых групп лекарств

Гослекслужба временно запретила использование болгарской БЦЖ-вакцины

Наркодельцов с кокаином задержала СБУ при попытке въезда из ЕС в Украину

ПРООН поставила в Украину инновационный препарат для пациентов с мукополисахаридозом

Минздрав определит перечни оборудования и медицинских услуг для сельских амбулаторий

Требования к поставщикам медуслуг могут быть утверждены в ближайшее время – Ковтонюк

Биологи заподозрили галлюциногенные грибы в обмене рецептом синтеза психоделиков

Избрание главы НСЗУ свидетельствует о хорошем темпе медреформы – замглавы комитета по здравоохранению

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА