ПРООН поставила в Украину инновационный препарат для пациентов с мукополисахаридозом

Программа развития ООН (ПРООН) поставила в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" инновационный препарат "Элосульфаза альфа", для лечения больных с ІVА-типом мукополисахаридоза, сообщается в пресс-релизе организации.

"Сегодня лекарства доставили в "Охматдет". Впервые Украина закупает за государственные средства лекарства для пациентов с типом ІVА этого заболевания, которые ранее не получали эффективного лечения", - отмечено в сообщении.

Стоимость препарата, зарегистрированного в США в 2014 году и закупленного за средства государственного бюджета Украины, составляет 120 млн грн.

В сообщении отмечено, что в настоящее время в Украине на учете стоит 54 пациента с данным заболеванием.