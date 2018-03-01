Минздрав намерен разъяснить медучреждениям принципы закупок лекарств по Нацперечню

Министерство здравоохранения намерено провести ряд консультаций и распространить в регионах и медучреждениях методические рекомендации относительно проведения бюджетных закупок на основе Национального перечня лекарственных средств.

Как сообщается на сайте ведомства, в пятницу Минздрав начнет регулярные селекторные совещания с регионами, в ходе которых эксперты по вопросам формирования и внедрения Нацперечня ответят на вопросы.

Кроме того, Минздрав совместно с Экспертным комитетом и международным фондом "Видродження" подготовил методические указания с практическими рекомендациями и ответами на основополагающие вопросы о Нацперечне.

В ведомстве ожидают, что методичка будет полезна специалистам по закупкам и формированию потребности - главным врачам, заместителям по экономическим вопросам, заведующим больничными аптеками, фармацевтам, провизорам, старшим медсестрам/

Как сообщалось, Нацперечень лексредств утвержден в марте 2017 года. После его утверждения Минздрав разъяснил, что с 1 января 2018 года действует норма, позволяющая заказчикам после обеспечения 100% потребности в лекарствах из Нацперечня, закупать также препараты не входящие в него.

Нацперечень основных лекарственных средств формируется на основе рекомендаций Экспертного комитета по отбору и использованию основных лекарственных средств. Эксперты, входящие в состав этого совещательного органа Минздрава, учитывают базовый переченьосновных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), международный опыт, потребность пациентов, мнение общественности и экономическую целесообразность применения лекарственных средств при формировании рекомендуемой версии Нацперечня, после чего новая версия Нацперечня утверждается Минздравом.