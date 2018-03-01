Медицина

18:40 01.03.2018

Минздрав намерен разъяснить медучреждениям принципы закупок лекарств по Нацперечню

Минздрав намерен разъяснить медучреждениям принципы закупок лекарств по Нацперечню

Министерство здравоохранения намерено провести ряд консультаций и распространить в регионах и медучреждениях методические рекомендации относительно проведения бюджетных закупок на основе Национального перечня лекарственных средств.

Как сообщается на сайте ведомства, в пятницу Минздрав начнет регулярные селекторные совещания с регионами, в ходе которых эксперты по вопросам формирования и внедрения Нацперечня ответят на вопросы.

Кроме того, Минздрав совместно с Экспертным комитетом и международным фондом "Видродження" подготовил методические указания с практическими рекомендациями и ответами на основополагающие вопросы о Нацперечне.

В ведомстве ожидают, что методичка будет полезна специалистам по закупкам и формированию потребности - главным врачам, заместителям по экономическим вопросам, заведующим больничными аптеками, фармацевтам, провизорам, старшим медсестрам/

Как сообщалось, Нацперечень лексредств утвержден в марте 2017 года. После его утверждения Минздрав разъяснил, что с 1 января 2018 года действует норма, позволяющая заказчикам после обеспечения 100% потребности в лекарствах из Нацперечня, закупать также препараты не входящие в него.

Нацперечень основных лекарственных средств формируется на основе рекомендаций Экспертного комитета по отбору и использованию основных лекарственных средств. Эксперты, входящие в состав этого совещательного органа Минздрава, учитывают базовый переченьосновных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), международный опыт, потребность пациентов, мнение общественности и экономическую целесообразность применения лекарственных средств при формировании рекомендуемой версии Нацперечня, после чего новая версия Нацперечня утверждается Минздравом.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минздрав определит перечни оборудования и медицинских услуг для сельских амбулаторий

Требования к поставщикам медуслуг могут быть утверждены в ближайшее время – Ковтонюк

Буферный запас вакцин будет закуплен единожды, будет обновляться из новых поставок

Минздрав разработал положение о совете общественного контроля при НСЗУ

Минздрав планирует начать работу с главой НСЗУ в четверг

Объявлен новый конкурс на должности глав трех директоратов при Минздраве

Определен победитель конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья

Профильный комитет Рады обратится к премьеру для разрешения конфликта между Минздравом и НМУ

К финальному этапу конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья допущено 4 человека

КГГА привлечет инвестора проекта оснащения медучреждений терминалами для записи к врачу

ПОСЛЕДНЕЕ

Наркодельцов с кокаином задержала СБУ при попытке въезда из ЕС в Украину

ПРООН поставила в Украину инновационный препарат для пациентов с мукополисахаридозом

Биологи заподозрили галлюциногенные грибы в обмене рецептом синтеза психоделиков

Избрание главы НСЗУ свидетельствует о хорошем темпе медреформы – замглавы комитета по здравоохранению

Получившие инвалидность участники АТО смогут приобретать статус лица с инвалидностью вследствие войны

Biopharma в 2017 году выиграла тендеры по пяти направлениям в рамках международных закупок

Специализироваться в производстве орфанных препаратов могут только глобальные фармкомпании – эксперт

Рада измененила в законодательстве формулировку "инвалид" на "лицо с инвалидностью"

Стачка студентов и преподавателей медуниверситета им.Богомольца прекращена

Предложенные Гослекслужбой изменения в порядок подтверждения соответствия GMP создадут трудности имеющим такой сертификат производителям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА