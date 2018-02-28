Медицина

18:35 28.02.2018

Избрание главы НСЗУ свидетельствует о хорошем темпе медреформы – замглавы комитета по здравоохранению

Избрание главы НСЗУ свидетельствует о хорошем темпе медреформы – замглавы комитета по здравоохранению

Победивший в конкурсе на главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко сможет продемонстрировать эффективную работу, считает заместитель главы парламентского комитета по здравоохранению Сергей Березенко.

"Это профессиональный человек, врач, который принимал достаточно активное участие в разработке реформы. От него сейчас нужны хорошие менеджерские способности, он руководил частными клиниками, он имеет опыт организации предоставления качественной медицинской помощи. Я бы не боялся людей из частного сектора, потому, что они знают, что такое качество, потому, что за качеством идет результат", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя результаты конкурса.

С.Березенко отметил, что "успешные люди из прозрачного частного сектора знают, что такое делать дело эффективно".

"Верю, что таким человеком является избранный руководитель НСЗУ", - сказал он.

Замглавы профильного комитета выразил удовлетворение ускорением темпов внедрения реформы системы финансирования здравоохранения.

"Я очень доволен тем, что мы начали двигаться в направлении реформы достаточно оперативно и динамично", - резюмировал он.

Как сообщалось, 27 февраля по результатам тестирования, решения ситуационных задач и собеседования в рамках конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины победителем был определен заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития клиники "Isida-IVF" Олег Петренко.

Решение о создании НСЗУ, которая будет реализовать политику в сфере государственных финансовых гарантий медобслуживания населения и исполнять функции национального заказчика медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий, в рамках реализации медицинской реформы было принято правительством 27 декабря 2017 года.

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Интерфакс-Украина
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