Медицина

17:50 28.02.2018

Получившие инвалидность участники АТО смогут приобретать статус лица с инвалидностью вследствие войны

Получившие инвалидность участники АТО смогут приобретать статус лица с инвалидностью вследствие войны

Кабинет министров Украины разрешил семьям участников АТО, умерших вследствие заболевания, полученного во время операции, и участникам АТО, которые получили инвалидность из-за заболевания, полученного в операции, приобретать соответствующий статус.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, соответствующее постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров" правительство приняло в среду.

По информации Минсоцполитики, данным документом предоставлена возможность семьям участников антитеррористической операции, умерших вследствие заболевания, полученного во время участия в этой операции, получить статус лица, на которое распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а участникам антитеррористической операции, которые стали лицами с инвалидностью вследствие заболевания, полученного во время участия в указанной операции, - статус лица с инвалидностью вследствие войны".

Кроме того, внесенными изменениями расширяется перечень причин установления инвалидности, в частности, ранения, контузии. увечья, заболевания которые получены в районах боевых действий в период Второй мировой войны и от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения в послевоенный период; при выполнении работ, связанных с разминированием боеприпасов, независимо от времени их выполнения, а также от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения АТО до 1 декабря 2014 года, а с 1 декабря 2014 года - на территории проведения АТО, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения.

Предполагается также, что вместо удостоверения инвалида войны с надписью "Удостоверение инвалида войны - инвалид" и нагрудный знак "Ветеран войны - инвалид" будет выдаваться удостоверение личности с инвалидностью вследствие войны с надписью "Удостоверение личности с инвалидностью вследствие войны" и нагрудный знак "Ветеран войны - лицо с инвалидностью".

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