Медицина

18:29 23.02.2018

Минздрав распределил ряд медизделий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, закупленных за госбюджет 2016г

Минздрав распределил ряд медизделий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, закупленных за госбюджет 2016г

Министерство здравоохранения Украины распределило ряд изделий медицинского назначения (ИМН), закупленных за средства госбюджета 2016 года для лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний.

Согласно приказу, обнародованному на сайте ведомства, речь, в частности, идет об ИМН для эндоваскулярных операций эмболизации аневризмы головного мозга – микрокатетерах (118 шт., общая стоимость 815 тыс. грн), гидрофильных проводниках (108 шт, на 373 тыс. грн ), а также о системах отделяющих спиралей (212 шт., на 1,505 млн грн).

Согласно приказу, руководители структурных подразделений здравоохранения облгосадминистраций обеспечивают персональную ответственность за хранение и рациональное использование медизделий, а также за ежемесячную подачу актов их списания ГП "Укрмедпостач".

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