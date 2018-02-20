В Киеве пять человек заболели острой кишечной инфекцией после употребления суши

За период с 15 по 19 февраля госучреждение "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" зарегистрировало 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, вероятно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания, а именно – суши "Филадельфия", сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы Киева.

"Из эпидемиологического анамнеза установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением пищи, приобретенной в заведении общественного питания, все заболевшие заказывали и употребляли суши "Филадельфия", - сообщает во вторник пресс-служба столичный главк Госпродпотребслужбы.

В информации отмечается, что по состоянию на 19 февраля трое больных были госпитализированы в учреждения здравоохранения (двое больных в коммунальное заведение "Ирпенская центральная городская больница", один больной в Александровскую клиническую больницу Киева).

"20 февраля специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в г.Киеве совместно с ГУ "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" начато проведение внепланового мероприятия (обследования) с отбором образцов объектов санитарных мероприятий для проведения лабораторных исследований", - сообщают в Службе.

В Госпродпотребслужбе Киева отметили, что эпидемиологическое расследование случаев заболевания продолжается и пообещали, что о результатах внепланового мероприятия уведомят дополнительно.