Медицина

13:08 20.02.2018

Минздрав решил отстранить Амосову от обязанностей ректора НМУ

Минздрав решил отстранить Амосову от обязанностей ректора НМУ

Министерство здравоохранения Украины решило отстранить ректора Национального медицинского университета (НМУ) им. А.Богомольца Екатерину Амосову от исполнения обязанностей, Е.Амосова считает такое решение "сведением счетов" и его опротестовывает.

Согласно сообщению Минздрава во вторник, решение об отстранении Е.Амосовой принято в связи со срывом назначенного на 20 февраля в НМУ экзамена "Крок 1. Стоматология" из-за конфликта между университетом и Центром тестирования при Минздраве.

Минздрав также создал комиссию для всестороннего изучения ситуации и решил отстранить от исполнения обязанностей также директора Центра тестирования при Минздраве Ирину Булах.

В свою очередь, Е.Амосова сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что указанное решение о ее отстранении в настоящее время опротестовывается.

"Решение Минздрава относительно исполняющего обязанности мы сейчас опротестовываем, поскольку между мной и лицом, назначенным и. о. ректора (Михаил Захараш - ИФ) - профессором нашего университета, генералом СБУ в отставке, - существует открытый конфликт", - сказала она.

Е.Амосова считает, что решение об ее отстранении "является сведением счетов, поскольку я отказалась решить хозяйственный вопрос о заключении договора и перечислении средств Центру тестирования за лицензирование наших студентов на 1,5 млн грн по закрытой договорной процедуре".

Как сообщалось, ранее Центр тестирования при Минздраве заявил об угрозе срыва проведения обязательного интегрированного экзамена из-за попытки университета закупить услуг по проведению экзамена, на открытых торгах через ProZorro. Центр отказался участвовать в торгах, отметив, что является единственным органом, уполномоченным на проведение лицензионных интегрированных экзаменов и заключение такого договора должно осуществляться по переговорной процедуре.

В свою очередь, администрация университета заявила, что Центру тестирования для своевременного решения вопроса был передан договор о предоставлении услуг в рамках предусмотренных законодательством внетендерных процедур для конкретного экзамена.

Е.Амосова – дочь известного украинского кардиохирурга, академика Николая Амосова. Возглавляет НМУ им.Богомольца с 2014 года.

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