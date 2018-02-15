Специалисты разрешили посещение школ в Одессе не привитым от кори детям

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) исполнительного комитета Одесского городского совета отменила запрет на посещение городских школ не привитыми от кори детьми.

Депутат Одесского горсовета Лилия Леонидова опубликовала на своей странице в Facebook текст решения комиссии, согласно которому запрет отменяется с 15 февраля. В комментариях она добавила, что уже в четверг школы получат соответствующие распоряжения.

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одесского горсовета приняла решение рекомендовать завершить каникулы в школах города 22 февраля и возобновить занятия.

Как сообщалось, 28 декабря 2017 года Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение запретить посещение школ Одессы не привитыми от кори детьми. А затем, после рекомендации ОГА, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одесского горсовета рекомендовала школам продлить зимние каникулы до 22 января.

21 января 2018 года было обнародовано распоряжение Одесской обладминистрации, в котором школам области рекомендовалось продлить каникулы для "разрыва цепочки передачи кори" с 22 января и до стабилизации ситуации.

В связи с этим директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич на своей странице в Facebook сообщила, что решение о продлении каникул остается в компетенции школ.