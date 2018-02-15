Медицина

10:01 15.02.2018

Работодатель в Познани обязался оплатить лечение и реабилитацию перенесшей инсульт украинки

Работодатель в Познани обязался оплатить лечение и реабилитацию перенесшей инсульт украинки

Работодатель в Познани (Польша) обязался оплатить полный курс лечения и реабилитацию потерпевшей гражданки Украины, которая перенесла инсульт, сообщил департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

По информации департамента, 14 февраля состоялась встреча руководителя консульства Украины в Польше Светланы Крисы с заместителем старосты уезда Шрода Велькопольская, секретарем уезда и работодателем гражданки Украины в связи с инцидентом относительно непредоставления ей необходимой медицинской помощи. Представители местных органов самоуправления заявили о готовности оплатить лечение украинки в медицинском учреждении в Познани. Кроме того, работодатель предоставил письменное обязательство оплатить полный курс лечения, а также реабилитации потерпевшей на территории Польши.

Сумма возможного ежемесячного возмещения в связи с временной потерей трудоспособности украинки будет определена в судебном порядке.

Как сообщил ранее почетный консул Украины в Познани Витольд Хоровский, работодатель на одной из фирм в Познани не предоставил украинке, работавшей у него нелегально, необходимой помощи после инсульта, более того, отвез женщину на автомобиле в соседний город, где оставил парализованной на автобусной остановке.

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