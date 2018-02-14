В Украине объявлен конкурс биомедицинских стартапов MBioS Challenge

В Украине стартовал первый украинский конкурс биомедицинских стартапов MBioS Challenge, финалисты которого смогут представить свои работы в Лондоне на ежегодной конференции Украинской медицинской ассоциации Великобритании (UMAUK).

Как сообщила координатор Национального совета по развитию инноваций Алла Олейник в ходе пресс-конференции в среду, конкурс не ограничен какими-либо конкретными направлениями в сфере медицинских технологий, организаторы будут рассматривать стартапы как на уровне готовых продуктов, так и на уровне прототипов и идей.

В то же время она подчеркнула, что особое внимание будет обращаться на проекты, следующие в русле мировых трендов в сфере медицинских технологий. "Особенно интересны (проекты - ИФ) в контексте мировых трендов, в которых движется медицина. Это и персонализированная медицина, и точечная доставка медикаментов, и многое другое. Если мы говорим о тех технологиях, которые могут быть применимы в Украине, где у нас есть много специалистов, то, конечно, мы говорим о технологиях блокчейн, об искусственном интеллекте, об интернете вещей, о распознавании изображений о дополненной реальности, о тех технологиях, на базе которых сегодня мир строит свое понимание медицины ", - сказала А.Олейник.

В свою очередь глава организационного комитета форума интернет-деятелей iForum Александр Ольшанский, комментируя возможности применения технологии блокчейн в медицине, акцентировал внимание на том, что она предоставляет возможность хранить какие-либо данные о медицинских манипуляциях, отсекая возможность их видоизменения.

"С точки зрения медицины это, конечно, важная вещь, поскольку блокчейн позволяет создавать нефальсифицированные источники данных", - сказал он.

Как сообщил руководитель "Дома инноваций " Александр Кульвановский, желающие принять участие в конкуре должны заполнить анкету на сайте организации, а также представить видеоролик, раскрывающий суть проекта. Подача заявок на участие в конкурсе длится до 23 марта, после срока окончания их приема жюри, в состав которого войдут профессионалы в сфере медицины, биологии, а также представители бизнеса и венчурных фондов, с 23 марта по 23 апреля рассмотрит проекты, оценит их коммерческую перспективу. Участники конкурса будут проконсультированы юристами, сертифицированными патентными поверенными.

Финал конкурса пройдет на форуме интернет-деятелей iForum25 апреля.

"Призеры – мы предполагаем 10 команд - поедут в Лондон. Британская ассоциация украинских врачей проводит ежегодную конференцию. Во второй половине конференции они устраивают питч-дек и приглашают инвесторов", – сказал А.Кульвановский.

Организаторами конкурса выступил "Дом инноваций" совместно с UMAUK, компанией Borsch Ventures, при поддержке Министерства здравоохранения Украины и Американской торговой палаты.