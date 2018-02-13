Медицина

18:13 13.02.2018

Глава Харьковской ОГА инициирует на ближайшей сессии облсовета выделение финансирования на разработку проекта нового онкоцентра

Глава Харьковской ОГА инициирует на ближайшей сессии облсовета выделение финансирования на разработку проекта нового онкоцентра

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная выступает за строительство нового онкологического центра и инициирует выделение средств на разработку его проекта на ближайшей сессии областного совета.

"Я дала поручение, чтобы заложили финансирование на разработку проекта уже на эту сессию, которая состоится 1 марта… Поэтому растягивать не будем и как можно быстрее присоединимся к тому, чтобы начать строительные работы. Думаю, что до конца года сделаем все, чтобы сделать все необходимые юридические шаги. А на строительство онкологического центра почти на 7-8 тыс. кв. м нужно будет время. Думаю, за 1,5-2 года мы сделаем онкологический комплекс", - сказала Ю.Светличная на брифинге во вторник в Харькове.

По ее словам, сейчас специалисты выбирают место для нового онкоцентра. При этом она подчеркнула, что в соответствии с европейской практикой его необходимо строить вблизи многопрофильного медучреждения для облегчения лечения пациентов с сопутствующими патологиями.

Отвечая на вопрос, планируется ли использовать наработки предшественников, Ю.Светличная сказала: "На сегодня я жду ответа специалистов, где возможно предложить строительство онкологического центра и после получения соответствующих предложений я буду готова дать соответствующую информацию прессе".

Как сообщалось, в феврале 2014 года директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Александр Галацан заявил о том, что оформление землеотвода участка под строительство нового онкодиспансера находится на завершающей стадии.

"В настоящее время руководством области приняты конкретные меры по выделению земельного участка под будущую новостройку. Она определена на территории Салтовского медицинского комплекса. Уже завершаются необходимые формальности по землеотводу всего участка, чтобы в дальнейшем начать проектирование самого здания. Для строительства такого сооружения нужно минимум 200 млн. грн. на весь объект, и еще примерно такая же сумма нужна на медицинское оборудование", – сказал А.Галацан.

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