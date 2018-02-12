Медицина

18:35 12.02.2018

Минздрав отменил регистрацию препарата "Эспузин-Здоровье" из-за схожести названия с препаратом немецкого производителя

Минздрав отменил регистрацию препарата "Эспузин-Здоровье" из-за схожести названия с препаратом немецкого производителя

 Министерство здравоохранения Украины отметило регистрацию лекарственного средства "Эспузин-Здоровье", зарегистрированного ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" (Харьков) из-за схожести названия с препаратом "Эспумизан" производства немецкой компании Berlin-Chemie (Menarini Group).

Соответствующий приказ от 12 февраля утвержден с целью выполнения решения Хозяйственного суда Киева от 21 марта 2017 года об отмене регистрации препарата и исключении из Государственного реестра лекарственных средств обнародован на сайте ведомства.

Как сообщалось, еще в декабре 2013 года суд первой инстанции запретил ООО "Фармкомпания "Здоровье" использовать в названии своего лекарственного средства обозначение, схожее до степени смешения с торговой маркой компании Berlin-Chemie. Высший хозяйственный суд Украины вернул дело на новое рассмотрение по процессуальным основаниям. С 2013 года дело еще дважды пересматривалось судами первой и апелляционной инстанций.

27 июня 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил незаконность регистрации препарата.

Berlin-Chemie является производителем лекарственного средства с действующим веществом Simethicone (симетикон) и владельцем свидетельств на знаки для товаров и услуг "Эспумизан", Espumisan и "Еспумізан". "Фармкомпания "Здоровье" выпускает "Эспузин-Здоровье" с тем же действующим веществом.

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