Раде предлагают увеличить вдвое финансирование госзакупок лекарств

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2018 год с целью увеличения финансирования, предусмотренного на централизованную закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН) через специализированные международные организации.

Соответствующий проект закона №8016, инициатором которого выступил Антон Яценко (партия "Видродження"), зарегистрирован в Раде 8 февраля.

Документ предлагает увеличить объем средств на закупку препаратов на 8,163 млрд грн – до 14,112 млрд грн, которые были запрошены Министерством здравоохранения в рамках бюджетной программы на 2018 год, отмечено в сопроводительных документах.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается критическое состояние выполнения государством своих обязательств по части обеспечения препаратами и изделиями медназначения граждан с орфанными заболеваниями.

В настоящее время государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает на закупку лекарств и ИМН через международные организации средства в сумме 5,949 млрд грн.

Как сообщалось, в середине января 2018 года общественная организация "Орфанные заболевания Украины" обратилась к министру финансов Александру Данилюку с просьбой увеличить объем средств, предназначенных для закупки препаратов и ИМН для пациентов с редкими заболеваниями.

По данным организации, потребность в финансировании составляет 1,879 млрд грн. Выделенные из госбюджета-2018 средства на программу обеспечения пациентов с редкими заболеваниями – 891,8 млн грн.