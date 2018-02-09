Медицина

18:18 09.02.2018

Раде предлагают увеличить вдвое финансирование госзакупок лекарств

Раде предлагают увеличить вдвое финансирование госзакупок лекарств

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2018 год с целью увеличения финансирования, предусмотренного на централизованную закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН) через специализированные международные организации.

Соответствующий проект закона №8016, инициатором которого выступил Антон Яценко (партия "Видродження"), зарегистрирован в Раде 8 февраля.

Документ предлагает увеличить объем средств на закупку препаратов на 8,163 млрд грн – до 14,112 млрд грн, которые были запрошены Министерством здравоохранения в рамках бюджетной программы на 2018 год, отмечено в сопроводительных документах.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается критическое состояние выполнения государством своих обязательств по части обеспечения препаратами и изделиями медназначения граждан с орфанными заболеваниями.

В настоящее время государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает на закупку лекарств и ИМН через международные организации средства в сумме 5,949 млрд грн.

Как сообщалось, в середине января 2018 года общественная организация "Орфанные заболевания Украины" обратилась к министру финансов Александру Данилюку с просьбой увеличить объем средств, предназначенных для закупки препаратов и ИМН для пациентов с редкими заболеваниями.

По данным организации, потребность в финансировании составляет 1,879 млрд грн. Выделенные из госбюджета-2018 средства на программу обеспечения пациентов с редкими заболеваниями – 891,8 млн грн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Канада и Всемирный банк помогут Украине в формировании телемедицинской сети

Кабмин принял распоряжение о конкурсе на главу НСЗУ

Минздрав Украины получил систему eHealth

ФССУ внедрил адресное обеспечение медреабилитацией

Для реализации медреформы необходимо принять около 15 нормативно-правовых – Сысоенко

Закон о медреформе вступил в силу, актуальным становится вопрос синхронных действий по ее имплементации

Минздрав может внести изменения в договоры с международными закупщиками на 2018г

Орфанные пациенты могут обеспечиваться лечением по спецпрограммам

Минздрав и IT-бизнес должны найти компромисс при определении бизнес-модели работы системы eHealth

Все сельские амбулатории Львовской области обеспечены компьютерным оборудованием

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд определил эксперта для анализа патента на препарат "Алувия" от ВИЧ/СПИДа

Минздрав подписал меморандум о взаимопонимании с правительством Онтарио

Минздрав распределил ряд лекарств закупленных за средства госбюджета 2015-2017г

Япония предоставила $300 тыс. для реализации четырех проектов в сфере здравоохранения и образования в Украине

ЕБА надеется на создание единой базы данных ГЭЦ и Гослекслужбы

Разработан стандарт высшего образования для новой медспециальности "Общественное здоровье"

ЕБА очередной раз просит отсрочить введение неурегулированных требований по лицензированию импорта лекарств

US FDA подтвердил соответствие одной из производственных площадок индийской фармкомпании Organosyn нормам cGMP

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине за неделю вырос почти на 20%

Минздрав вынес на обсуждение треть номенклатуры лекарств для госзакупки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА