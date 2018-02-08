Минздрав распределил ряд лекарств закупленных за средства госбюджета 2015-2017г

Министерство здравоохранения Украины распределило ряд лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН), закупленных за средства государственного бюджета 2015-2017 годов.

Ведомство утвердило, в частности, распределение для Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" лабораторных реагентов для диагностики и лечения детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями общей стоимостью в 1,611 млн грн, закупленных за бюджет-2016.

Приказами Минздрава также распределены между областями тест-системы для проведения подтверждающих исследований при обнаружении антител к ВИЧ (1,596 млн грн), ИМН для детского перитонеального диализа (6,6 тыс. грн), а также противотуберкулезные препараты – "Изониазид" и "Лампрен" общей стоимостью 1,832 млн грн.

Кроме того, распределены имплантаты и инструменты для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника у детей и подростков и неактивные медицинские инструменты для установки имплантатов (1,189 млн грн) для департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

Распределены также реагенты и расходные материалы для проведения мониторинга резистентности ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной терапии, закупленных за средства 2015 года, а также АРВ-препарат "Абакавир", закупленный за бюджет 2017 года.