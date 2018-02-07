Медицина

17:32 07.02.2018

Минздрав вынес на обсуждение треть номенклатуры лекарств для госзакупки

Минздрав вынес на обсуждение треть номенклатуры лекарств для госзакупки

Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение треть перечня препаратов, подлежащих закупке международными организациями за средства государственного бюджета 2018 года.

Проект, обнародованный на сайте ведомства, выносит на обсуждение перечень препаратов и изделий медицинского назначения (ИМН) для лечения детей, больных хроническим вирусным гепатитом, первичными иммунодефицитами, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.

Кроме того, проект содержит перечень препаратов, необходимых для лечения пациентов с идиопатической семейной дистонией и хроническим миелоидным лейкозом.

Предложения принимаются до 14 февраля.

Как сообщалось, госбюджет 2018 года на закупку препаратов предусматривает 5,9 млрд грн.

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