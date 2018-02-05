В Украине создадут горячую линию для эмоциональной поддержки и предотвращения самоубийств

В Украине планируют создать телефонную горячую линию "Линия жизни. Украина" для эмоциональной поддержки граждан и предотвращения случаев самоубийства, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве уточнили, что Украина находится в списке 25 стран мира с самым высоким показателем суицидов, а также одной из стран с самыми высокими показателями в Европе.

"Военный конфликт на востоке страны усиливает эмоциональный кризис", - отметили в ведомстве.

В настоящее время, министерство совместно с рядом общественных организаций разрабатывают оперативный план по созданию горячей лини и сотрудничают с международными донорскими сообществами относительно возможных форм поддержки.

Проект по созданию телефонной линии эмоциональной поддержки возглавил Пит Шмигель – бывший генеральный директор организации LifelineAustralia – горячей линии, которая ежегодно оказывала эмоциональную поддержку более, чем 1 млн австралийцев.

"У нас есть общее видение проблемы и путей ее преодоления: представители неправительственных организаций соглашаются, что для поддержки большего количества людей нужен комплексный подход на национальном уровне", – цитирует пресс-служба министерства слова П.Шмигеля.

Основными элементами мировых практик организации таких линий поддержки является работа в режиме 24/7/365, безоплатные звонки, анонимность, максимальная эмпатия к клиенту, основательное обучение персонала и создание единой национальной системы с единым контактным номером.

"В Австралии благодаря работе национальной горячей линии удается спасать 50 тыс. жизней ежегодно. Мы уверены, что создание такой линии в Украине поможет спасти жизнь многим украинцам", – считает П. Шмигель.