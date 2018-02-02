Некоторые медучреждения нарушают норму о 100%-ной закупке лекарств из Нацперечня - Минздрав

Отдельные медицинские учреждения нарушают норму, в соответствии с которой они должны изначально на 100% закрыть потребность в препаратах, необходимых учреждению из Национального перечня основных лекарственных средств, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Сейчас все учреждения здравоохранения начали ежегодную процедуру закупок лекарств, и министерство тщательно изучает все объявленные тендеры на площадках публичной электронной системы закупок. К сожалению, предварительно уже выявлены факты нарушений", - отмечено в сообщении.

Минздрав по результатам мониторинга электронной системы закупок отправил в Государственную аудиторскую службу письмо с информацией об обнаруженных фактах нарушений и просьбой инициировать их расследование и детально проверить закупки лекарственных средств в 2018 году во всех областях.

Ранее Кабмин утвердил новый Национальный перечень основных лекарственных средств, а также ряд изменений в некоторые нормативно-правовые акты, одно из которых обязывает медучреждения, которые частично или полностью финансируются за средства государственного или местного бюджетов с 1 января 2017 года закупать препараты не включенный в Нацперечень основных лекарственных средств только после 100% обеспечения потребности в лекарствах из Нацперечня.