Медицина

13:04 31.01.2018

Ежегодно в Украине регистрируется более 130 тыс. случаев онкозаболеваний

Ежегодно в Украине регистрируется более 130 тыс. случаев онкозаболеваний

 Ежегодно в Украине регистрируют более 130 тыс. новых случаев онкологических заболеваний, сообщило Министерство здравоохранения Украины.

"Во всем мире наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости раком. В Украине - более миллиона онкобольных пациентов и ежегодно регистрируется более 130 тыс. новых случаев", - отмечено в сообщении.

В 2017 году в стране было зафиксировано 143 тыс. новых случаев онкозаболеваний.

В ведомстве отметили, что в 2017 году финансирование на закупку препаратов для лечения онкологии у взрослых увеличилось в два раза по сравнению с 2016 годом – с 397 млн грн до 809 млн грн, для детей на 63% – с 353 млн грн до 558 млн грн.

Кроме того, в прошлом году за счет оптимизации расходов по некоторым программам государственных закупок лекарственных средств было сэкономлено 100 млн грн, которые были распределены на дозакупку препаратов для лечения взрослой онкологии.

Минздрав акцентировал внимание на том, что треть случаев заболевания раком можно предупредить и призывает проходить профилактические осмотры.

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Интерфакс-Украина
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