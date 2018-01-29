Уровень плановой вакцинации от кори в 2017 году вырос в 2 раза

Уровень плановой вакцинации от кори в 2017 году вырос в два раза по сравнению с 2016 годом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на сайте.

В прошлом году от кори первой дозой вакцины было привито 93,3% детей, второй – 90,7%. В 2016 году было вакцинировано 45,5% детей в возрасте до одного года и 32,1% в возрасте до шести лет.

"Тогда, по оценке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Украина была на третьем месте в мире среди стран с самыми низкими показателями охвата прививками от кори", - отмечено в сообщении.

С сентября 2017 года по январь 2018 было вакцинировано 64,7% детей, которые не получили своевременно первую дозу вакцины и 72,2% детей, пропустивших вторую дозу.

Ведомство в очередной раз акцентировало внимание на низком уровне охвата населения вакцинами от других опасных инфекционных заболеваний – дифтерии, столбняка, коклюша, а также призвало к иммунопрофилактике, отметив, что вакцина от дифтерии и столбняка в Украине проводится безоплатно для детей и взрослых.